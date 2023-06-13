Porsche возглавил рейтинг самых дорогих люксовых брендов

Фото: porsche.com

Автомобильный бренд Porsche снова стал лидером в рейтинге дорогих брендов класса люкс с общей стоимостью почти 37 миллиардов долларов. Это следует из рейтинга Brand Finance Luxury&Premium 50.

"Porsche возглавляет новый рейтинг 2023 года самых дорогих брендов класса люкс и премиум во всем мире", – указано в релизе компании.

Отмечается, что бренд, стоимость которого составляет 36,759 миллиарда долларов, находится на первой строчке рейтинга уже на протяжении шести лет. В этом году прирост к стоимости составил 9%.

На втором месте оказался Louis Vuitton со стоимостью в 26,29 миллиарда долларов, это на 12% выше год к году.

На третьем месте рейтинга расположился бренд Chanel, его стоимость составила 19,386 миллиарда долларов, а прирост – 27%, что позволило бренду переместиться с четвертого места.

Gucci был смещен Chanel на четвертую строчку, стоимость компании упала на 1%, в данный момент она оценивается в 17,839 миллиарда долларов. Hermes продолжает оставаться в пятерке лидеров. Его стоимость составляет 14,165 миллиарда долларов, в этом году прирост составил 5%.

Самым быстрорастущим брендом в топе оказался Lamborghini, стоимость которого выросла на 123%, до 4,1 миллиарда долларов. Таким образом, он поднялся с 30-го на 18-е место за один год.

Согласно исследованию, из всех представленных компаний 12 являются французскими, 15 – итальянскими, 6 – из Швейцарии, 5 компаний – из США и столько же – из Великобритании.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Несмотря на то что стоимость компании за год снизилась с 17,4 миллиарда долларов в 2022 году до 10,2 миллиарда долларов в 2023 году, компания все равно занимает лидирующую позицию.

На втором месте оказался маркетплейс Wildberries, стоимость которого за год выросла с 7,6 до 9,8 миллиарда долларов. А вот стоимость сервиса HeadHunter за год сократилась с 2,3 до 1 миллиарда долларов.



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