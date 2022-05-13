Москва сэкономила более 15,5 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти за I квартал текущего года сэкономили более 15,5 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов НМЦК (Д), которая была внедрена в систему государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
"В январе-марте 2022 года проверка <...> дала 15,2 миллиарда рублей экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 300 миллионов рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК (Д) силами межведомственной рабочей группы", – заявил глава департамента Кирилл Пуртов.
Он уточнил, что всего за первый квартал 2022 года эксперты выдали более 900 заключений, из которых более 700 были представлены специалистами аналитического центра Москвы. Благодаря его работе для городского бюджета было сэкономлено свыше 12,2 миллиарда рублей по контрактам на общую сумму 168,4 миллиарда рублей.
"За все время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года было выдано более 35,5 тысячи экспертных заключений, экономия бюджетных средств составила почти 422,3 миллиарда рублей, из них 279,2 миллиарда рублей – благодаря экспертизе аналитического центра Москвы", – пояснил Пуртов.
Аналитический центр Москвы проводит экспертизу цен по всем контрактам, за исключением закупок по текущему ремонту, ремонтно-реставрационным работам, устройству пешеходных зон, благоустройству, сносу и локальным мероприятиям.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, направили в бюджет Москвы 35,2 миллиарда рублей за первый квартал текущего года. Поступления по патентной системе налогообложения достигли 2,7 миллиарда рублей.
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