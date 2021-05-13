Специалист рассказал, как сократить выплаты по кредиту

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Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова рассказал агентству "Прайм" о способах сокращения выплат по кредиту.
По словам специалиста, это можно сделать через рефинансирование и реструктуризацию, также поможет выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с кредитным брокером и отказ от дополнительных платных услуг.
"Облегчить свою долговую нагрузку можно путем рефинансирования – объединения нескольких кредитов, в том числе по кредитным картам, в один, с пролонгацией срока погашения объединенного кредита", – рассказала Степанова.
Эксперт советует сравнивать между собой предложения на рынке, а после выбрать самое выгодное. Необходимо обратить внимание на условия в том числе по возможности получения индивидуальной схемы выплат. Также следует отказаться от дополнительных платных услуг, но здесь ставка по кредиту может вырасти, добавила специалист.
Степанова отметила, что снизить платежи можно, заняв в долг у знакомых без процентов, выбрав лизинговые программы или воспользовавшись льготными предложениями.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект, позволяющий россиянам заранее отказываться от любого типа кредитов и не платить по ним в случае их оформления.
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