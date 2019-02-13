Россиянам напомнили о праве на возврат денег за подарочные сертификаты

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Покупатели имеют право вернуть деньги за подарочный сертификат. О возможности возврата рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Подарочный сертификат или карта – право на отложенную услугу или покупку, и воспользоваться им можно в ограниченный срок.

В январе этого года Верховный суд приравнял сертификаты к договору розничной купли-продажи. "Приобретение потребителем подарочной карты подтверждает внесением им аванса и права на покупку товара в будущем. А аванс не может быть удержан продавцом", – говорится в определении суда.

До этого считалось, что сертификаты не свидетельствуют о заключении ни основного, ни предварительного договоров купли-продажи, поэтому не относятся к закону "О защите прав потребителей".

Также суд заключил, что факт оплаты сертификата и невозможность получить денежные средства обратно может свидетельствовать о наличии на стороне продавца неосновательного обогащения.

Национальная платежная ассоциация (НПА) в декабре прошлого года обратилась инициативой в ФАС и Росфинмониторинг с предложением урегулировать оборот подарочных пластиковых карт. Предполагается, что граждане не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритейлеры должны будут сотрудничать с банками. Это снизит риск использования такого пластика для мошеннических схем.