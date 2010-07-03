Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

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Штрафы за невыполнение компаниями предписаний надзорных органов могут повысить в десятки раз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст проекта.

Согласно проекту, за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания физлицам придется платить от пяти до семи тысяч рублей вместо нынешних 300–500 рублей. Должностным лицам – 50–70 тысяч (сейчас – от одной до двух тысяч), индивидуальные предприниматели – 25–40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юрлиц может достигать 500 тысяч рублей вместо нынешних 20.

В пресс-службе Минюста сообщили, что работа по подготовке проекта еще не завершена, поэтому давать комментарии пока рано.

При этом сообщается, что обновленный КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

Президент бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик отметил, что подобные нововведения будут оказывать дополнительное давление на бизнес.

В свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что есть вероятность, что предприниматели смогут рассчитывать на 50-процентную скидку за своевременную оплату штрафа.