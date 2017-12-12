Чиновникам напомнили о запрете дарить и получать подарки

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Министерство труда и социальной защиты России разослало в госучреждения, внебюджетные фонды, корпорации с госучастием письма, где напомнило о запрете дарить и получать подарки.

В Минтруде напомнили, что согласно антикоррупционному законодательству и Гражданскому кодексу России чиновникам запрещено дарить и получать подарки в связи с выполнением служебных обязанностей. Исключением в законодательстве стали подарки, которые чиновники получают во время протокольных мероприятий и командировок, сообщает "Газета.ру".

Также в Минтруде отметили, что госслужащим не стоит принимать подарки во время личных торжественных мероприятий, в том случае, если даритель одновременно является должностным лицом, связанным по службе с получателем подарка.

Ранее Минтруд отказался смягчать запрет на подарки чиновникам.