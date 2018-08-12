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Москва 24

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Экономика

12 августа, 15:52

В Минфине допустили переход на национальные валюты при торговле нефтью

экономика власть

Фото: Портал Москва 24/Роман Балаев

Министр финансов Антон Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью. Такое заявление он сделал в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Он также отметил, что доллар становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.

"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", − пояснил Силуанов.

Вице-премьер добавил, что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России − такие, например, как McDonald’s, поскольку там работают наши соотечественники.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия может перейти на расчеты за нефть в национальной валюте с Турцией и Ираном.

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