Более 18 тысяч иностранных ИП зарегистрировались в РФ с начала этого года

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С января по июнь этого года на внутреннем рынке РФ зарегистрировались 18,6 тысячи зарубежных индивидуальных предпринимателей (ИП), за этот же период в прошлом году было зарегистрировано 7,8 тысяч человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Всего за пять месяцев этого года в России зарегистрировали 431 тысяч ИП – на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го – 342 тысячи ИП", – указано в материале.

Число закрывшихся предприятий за этот же период снизилось на 11,1 тысячи, составив 234 тысячи компаний. Годом ранее в РФ закрылись 245 тысяч предприятий, отметили в ФНС.

Управляющий партнер Coleman Legal Services Павел Зюков заявил, что число новых ИП из других стран могло быть больше.

По его словам, в первом полугодии на фоне обвала рубля многие иностранцы покинули РФ, после этого в страну въехали 3,12 миллиона граждан из-за границы.

"На этом фоне цифра в 19 тысяч ИП представляется не такой большой", – заключил он.

Ранее депутаты от партии ЛДПР выступили с предложением освободить ИП от уплаты страховых взносов в том случае, если их доходы снизились более чем на 50%.

Представители фракции считают, что в связи с санкциями и введением потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ есть риск уменьшения поступления средств в бюджет страны, падения доходов граждан, что повлияет на предпринимателей, которые только планируют начать заниматься деятельностью.



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