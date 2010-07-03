В Совфеде прокомментировали призыв ЕП остановить "Северный поток – 2"

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Резолюцию Европарламента о том, что строительство газопровода "Северный поток – 2" угрожает внутреннему рынку Евросоюза, оценил российский сенатор Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что резолюция носит рекомендательный характер.

"Что касается настроя, они готовятся к завершению своей работы – этот созыв Европарламента, будут новые выборы, видно, напоследок очень хочется хлопнуть дверью. Я бы не стал очень сильно их пиарить", – цитирует RT Джабарова.

Документ носит название "О состоянии отношений России и ЕС". В документе утверждается, что газопровод "усиливает зависимость европейских государств от поставок российского топлива, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также не соответствует энергетической политике ЕС".

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной свыше 1200 километров от побережья России через Балтийское море до Германии. В рамках проекта уже уложено около 300 километров трубопровода.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро, запуск ожидается до конца 2019 года. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Финляндия, Швеция и Германии, через территориальные воды которых проходит трубопровод, дали свое согласие на строительство. Против выступает Дания, а также страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия, в обход которых идет газопровод. США не раз заявляли о желании продавать Европе свой СПГ.

Российская сторона заявляла, что данный проект абсолютно коммерческий, он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.