ЕП призвал рассмотреть новые санкции против России

Европейский парламент проголосовал в ходе пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию о политических отношениях ЕС и России. В резолюции содержатся предложения остановить проект "Северный поток – 2", предусмотреть возможность расширения персональных санкций.
Также предлагается ограничить доступ России к финансам и технологиям и перестать считать Москву стратегическим партнером, передает РИА Новости.
"Переходим к голосованию по документу в целом. Документ одобрен", – заявила председатель сессии.
За резолюцию проголосовали 402 депутата, против – 163, 89 воздержались. Резолюция ранее была внесена на рассмотрение, ее предложила евродепутат от Латвии Сандра Калниете. В документе содержалась формулировка о том, что "ЕС должен быть готов принять дальнейшие санкции, включая адресные персональные санкции и ограничение доступа к финансам и технологиям, если нарушение Россией международного права будет продолжаться".
В резолюции был зафиксирован призыв к Еврокомиссии и европейской дипломатической службе разработать законодательные предложения по общему для Евросоюза "закону Магнитского", которые позволили бы ввести визовые запреты и точечные санкции, например, "блокирование собственности и имущественных интересов в пределах юрисдикции ЕС в отношении отдельных лиц". Также парламентарии Европы предлагают составить соответствующий список санкций.
В тексте утверждается, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа. Также проект газопровода угрожает внутреннему рынку ЕС, противоречит энергетической политике ЕС, и его следует остановить.
Также ЕП заявил, что в связи с этим Россия больше не может считаться стратегическим партнером. При этом в документе отмечается, что ЕС по-прежнему открыт для диалога и хотел бы вернуться к сотрудничеству с Россией, "когда власти РФ выполнят свои юридические и международные обязательства".
Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток – 2" может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации. Такой прогноз был сформулирован из-за новых поправок к газовой директиве Евросоюза.
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