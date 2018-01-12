Курс гривны преодолел исторический минимум

12 января, 18:57
Фото: ТАСС/Lehtikuva/Martti Kainulainen
Гривна достигла исторического минимума по отношению к рублю и евро.
Падение произошло после того, как курс евро вырос на 21 копейку за сутки, преодолев психологическую отметку в 34 гривны, сообщает РИА Новости.
Кроме того, гривна побила психологическую отметку "один к двум" по отношению к рублю. В настоящий момент за 10 российский рублей можно купить 4,99 гривны.
Отмечается, что в 2014 году после обвала гривны курс достиг показателя "три к одному", а в начале 2015 года курс украинской валюты к рублю уже подходил к отметке "два к одному", но с того момента еще не опускался ниже.
В августе 2017 года на Московской бирже решили приостановить торги украинской гривной. Это было связано с отсутствием интереса к валюте со стороны участников торгов.
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