В России впервые купили электростанции для майнинга криптовалют

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Российские бизнесмены приобрели электростанции для добычи криптовалют. Кизеловская ГРЭС и Сарапульская ТЭЦ, принадлежащие ООО"Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), располагаются в Пермском крае и Удмуртии соответственно.

Первая станция была продана за 30 миллионов рублей, а вторая с городскими сетями – за 129,3 миллиона рублей, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, покупателем актива стал бизнесмен Алексей Колесник, продавцом – компания "Т Плюс" Виктора Вексельберга.

Основным проектом станет создание дата-центра. Также планируется создать ферму для майнинга. Однако до принятия законодательной базы вплотную заниматься майнингом криптовалюты Колесник не планирует.

В ноябре сообщалось об открытии майнинг-фермы на территории бывшего завода "Москвич". Предприятие, которое работает с конца лета, принадлежит интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву.