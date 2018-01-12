В России впервые купили электростанции для майнинга криптовалют

Фото: depositphotos/Scharfsinn
Российские бизнесмены приобрели электростанции для добычи криптовалют. Кизеловская ГРЭС и Сарапульская ТЭЦ, принадлежащие ООО"Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), располагаются в Пермском крае и Удмуртии соответственно.
Первая станция была продана за 30 миллионов рублей, а вторая с городскими сетями – за 129,3 миллиона рублей, сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, покупателем актива стал бизнесмен Алексей Колесник, продавцом – компания "Т Плюс" Виктора Вексельберга.
Основным проектом станет создание дата-центра. Также планируется создать ферму для майнинга. Однако до принятия законодательной базы вплотную заниматься майнингом криптовалюты Колесник не планирует.
В ноябре сообщалось об открытии майнинг-фермы на территории бывшего завода "Москвич". Предприятие, которое работает с конца лета, принадлежит интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: