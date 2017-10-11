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Число дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза. За последние полгода банкротами были признаны 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя финансово несостоятельными, на 1 сентября 2017 года составила 28,93 миллиарда рублей.

По словам специалистов, такая ситуация складывается из-за того, что кредиторы требуют деньги "здесь и сейчас". В результате признание заемщиков банкротами и реализация их имущества выгоднее, чем ожидание погашения долга.

По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России 660 тысяч потенциально несостоятельных граждан – с суммой долга от 500 тысяч рублей и просрочкой более 90 дней хотя бы по одному кредиту, сообщает газета "Известия".

С начала работы института банкротства физлиц в России несостоятельными были объявлены 34 тысяч граждан, то есть 5 процентов от общего числа потенциальных банкротов. Сейчас обратиться с заявлением о признании себя банкротом может любой заемщик, сумма долга которого превышает 500 тысяч рублей.