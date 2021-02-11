Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Объем финансовой поддержки резидентов столичных технопарков увеличился в два раза в прошлом году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Общая сумма одобренных субсидий составила 266 миллионов рублей", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.
В столице на сегодняшний день действуют уже 37 технопарков, еще пять создаются. Уточняется, что в московских технопарках размещаются более 2 тысяч компаний, в которых работают свыше 67 тысяч человек.
"Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку правительства Москвы в виде субсидий и грантов", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Отмечается, что Москва активно поддерживает резидентов технопарков с помощью налоговых льгот, субсидий и грантов. За прошлый год была одобрена 51 заявка на этот вид выплат общей суммой более 104 миллиона рублей.
Также резиденты технопарков могут возместить часть затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение своей продукции и другое. В прошлом году было одобрено 78 таких заявок на общую сумму 162 миллиона рублей.
Ранее Сергунина рассказала, что восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России. В топ попали нанотехнологический центр "Техноспарк", который возглавил список, а также особая экономическая зона технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".
По данным за 2020 год, резиденты технополиса "Москва" сэкономили 687 миллионов рублей благодаря налоговым льготам. Резиденты особой экономической зоны освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.
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