В Мосэнергосбыте рассказали о мерах по работе с должниками

Самое эффективное средство борьбы с должниками за электроэнергию – отключение электричества. Об этом сообщил представитель Мосэнергосбыта Владимир Бойцов.
Задолженность по итогам 2018 года в столице составила 4,2 миллиарда рублей. Без электроэнергии из-за долгов остались около 171,4 тысячи человек. 103 тысячи человек оплатили задолженность, не дожидаясь принудительных мер.
Еще одна эффективная мера – ограничение права выезда из России, которое было наложено на 7,4 тысячи москвичей. "Кроме того, из-за долгов инициировано наложение ареста на банковские счета и карты порядка 31 тысячи жителей Москвы и области ", – цитирует РИА Новости Бойцова.
Ознакомиться с графиком ограничений можно на сайте "Мосэнергосбыта". Как выяснилось, больше всего "проблемных" домов находится в северном и южном округах столицы. Отключения не обойдут стороной и Подмосковье.
За нарушение введенного ограничения электроэнергии должник обязан выплатить штраф в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Для юрлиц сумма штрафных выплат составит от 100 до 200 тысяч рублей.
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