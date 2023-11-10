Правительство РФ продлит часть антикризисных корпоративных мер лишь на полгода

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Кабмин РФ решил не продлевать на весь 2024 год право компаний избирать советы директоров на три года, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Летом 2022 года был введен ряд антикризисных корпоративных правил, принятых на фоне западных санкций. Затем правила продлили на 2023 год. В итоге правительство России решило не продлевать эти меры на следующий год.

Кабмин предложил ограничиться продлением права компаний иметь неполный состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава, если в нем остались не менее трех человек лишь на шесть месяцев.

Также было решено продлить право подсанкционных фирм не формировать советы директоров только до 1 июля 2024 года. При принятии этого решения, в частности, была учтена позиция Центробанка.

Ранее регуляторный орган указывал, что такое право избирать совет директоров ограничивает возможности акционеров в сфере управления обществом. Кроме того, право фирм вовсе отказаться от совета директоров также препятствует интересам акционеров.

Ранее стало известно, что предложения Европейской комиссии по 12-му пакету санкций против России не будут обнародованы на этой неделе, его появление ожидается позднее в ноябре. Сейчас продолжаются дискуссии по возможному перечню санкционных позиций.

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