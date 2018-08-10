ЦБ повысил курс доллара до 66,91 рубля на 11−13 августа

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Банк России повысил официальный курс доллара на 11−13 августа до 66,9075 рубля. Это указано на сайте регулятора.
В результате официальный курс американской валюты стал на 62,19 копейки выше предыдущего показателя. В то же время официальный курс евро Центробанк снизил на 14,9 копейки, установив его на уровне 76,6760 рубля.
Ранее в Центробанке объяснили падение рубля естественной реакцией финансового рынка на сообщения о возможных санкциях США против России. При этом представители ЦБ заверили, что будут корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты, чтобы ограничить волатильность курса рубля.
На открытии торгов Московской биржи 10 августа курс доллара превысил 67 рублей. По словам экспертов, это произошло впервые с августа 2016 года.
Фото: портал Москва 24 (картинка кликабельна)
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