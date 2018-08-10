10 августа, 09:38
Фото: depositphotos/tankist276
Производители чая предложили ввести его маркировку для борьбы с нелегальной продукцией, сообщает газета "Известия".
Как уточнили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), с такой инициативой выступила компания Unilever. По словам заместителя гендиректора по связям с общественностью и маркетингу ЦРПТ Реваза Юсупова, предварительное тестирование процессов маркировки чая может занять около двух месяцев. При этом он подчеркнул, что конечное решение о введении маркировки остается за правительством.
В то же время вице-президент компании Unilever Ирина Бахтина рассказала изданию, что производителям важны любые технические возможности, которые помешают подделке популярных наименований чая. "Подделки ориентированы на популярные наименования и конкурируют с легальной продукцией, что снижает и оборот, и прибыль законных производителей", − пояснила она. По мнению Бахтиной, маркировка станет надежной защитой товарных знаков, так как с ее помощью будет легко проверить легальность товаров.
При этом многие эксперты отмечают, что в настоящее время доля контрафакта на российском рынке чая не превышает 1%, поэтому проблема борьбы с подделками там остро не стоит.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: