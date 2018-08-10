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Производители чая предложили ввести его маркировку для борьбы с нелегальной продукцией, сообщает газета "Известия".

Как уточнили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), с такой инициативой выступила компания Unilever. По словам заместителя гендиректора по связям с общественностью и маркетингу ЦРПТ Реваза Юсупова, предварительное тестирование процессов маркировки чая может занять около двух месяцев. При этом он подчеркнул, что конечное решение о введении маркировки остается за правительством.

В то же время вице-президент компании Unilever Ирина Бахтина рассказала изданию, что производителям важны любые технические возможности, которые помешают подделке популярных наименований чая. "Подделки ориентированы на популярные наименования и конкурируют с легальной продукцией, что снижает и оборот, и прибыль законных производителей", − пояснила она. По мнению Бахтиной, маркировка станет надежной защитой товарных знаков, так как с ее помощью будет легко проверить легальность товаров.

При этом многие эксперты отмечают, что в настоящее время доля контрафакта на российском рынке чая не превышает 1%, поэтому проблема борьбы с подделками там остро не стоит.