Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности экономики РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Банк России пока не видит рисков для финансовой стабильности России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в случае возникновения рисков, у ЦБ есть широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях.

"На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры", – цитирует ее ТАСС.

Курс евро на Московской бирже вырос, впервые с 16 апреля 2016 года превысив отметку в 77 рублей. Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 20 декабря 2016 года.

Рынок акций в РФ обрушился после новых антироссийских санкций США. Больше всего пострадали бумаги компаний "Русал" и En+, а также Сбербанка.