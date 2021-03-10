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Цена биткойна поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 22 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 5,26%, составив 57,079 тысячи долларов.

Ранее аналитики выразили мнение, что биткойн может подешеветь до 30 тысяч рублей. Директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев заявил, что небольшое падение – это здоровый тренд. При этом, по его словам, интерес институциональных инвесторов к биткойну в 2021 году будет расти.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

