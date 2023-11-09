ГД приняла во II чтении законопроект о повышении стоимости загранпаспорта на 20%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госдума России приняла во втором чтении законопроект о повышении государственной пошлины на выдачу загранпаспорта на 20%.



Сейчас она составляет 5 тысяч рублей, а предлагается повышение до 6 тысяч рублей. Также увеличится стоимость заграничного паспорта нового поколения для россиян младше 14 лет – с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Вырастут тарифы и для иностранных граждан: пошлина для выдачи вида на жительство вырастет до 6 тысяч рублей, регистрации по месту жительства – до 420 рублей, а выдача разрешения на временное проживание будет стоить 1,6 тысячи рублей.

Изначально предполагалось, что индексация произойдет с 1 января 2024 года, однако в ходе обсуждения законопроекта в думский комитет поступило замечание от государственно-правового управления президента России.

Теперь парламентарии планируют повысить пошлины уже с 1 июля 2024 года.

Стоимость оформления загранпаспорта в России может вырасти на 20%