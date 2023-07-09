Экономист спрогнозировал стабилизацию курса рубля в пределах от 78 до 88 за доллар

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Курс рубля будет скорректирован в ближайшее время, он сможет стабилизироваться на уровне 78–88 за доллар, заявил доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Об этом сообщает "Лента.ру".

"До какого уровня укрепится рубль – вопрос довольно сложный, его позиция сегодня только формируется. Впрочем и волшебного укрепления до 50 рублей за доллар, как это было прошлым летом, тоже сегодня ждать не приходится", – сказал он.

Экономист добавил, что если в экономике не произойдет никаких шоков, то доллар будет находиться в диапазоне от 78 до 88 рублей, что станет достаточно комфортным условием для участников российского рынка.

Он подчеркнул, что любой скачок курса валюты, который происходит в короткий период времени, всегда приводит к его коррекции.

Падение курса рубля приведет к росту инфляции в РФ, она связана с курсами валют, а для бизнеса возрастут финансовые риски, так как нет уверенности в том, что клиенты будут сами платить за разницу курсов, резюмировал он.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард заявлял, что к концу 2023 года доллар может вырасти до 100–120 рублей.

Аналитик пояснил, что давление на рубль оказывают сразу несколько факторов. "Валютное голодание", по его словам, наблюдается из-за падения выручки от нефти и газа после введения ценового потолка на ресурсы и санкций.



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