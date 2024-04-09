Продажу производимого в РФ чая "Гита" и "Принцесса Канди" запретили в Белоруссии

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Продажу производимого в РФ чая торговых марок "Гита" и "Принцесса Канди" запретят в Белоруссии из-за несоответствия продукции требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач республики Александр Тарасенко.

По информации пресс-службы Минздрава Белоруссии, сейчас органы санитарного надзора изымают из обращения остатки продукции, которая еще есть на полках в торговых сетях.

ООО "Орими", производящий в России данную продукцию, ввел ряд корректирующих мер для того, чтоб доказать качество производства, хранения и поставки товара, а также стабильность системы контроля безопасности. По информации ведомства, если компания предоставит новые доказательства, то введенные ограничения могут быть отменены.

На сайте организации сказано, что в ее структуру входит около 75 региональных представительств в России, а также в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и дочерние компании в Казахстане и Киргизии. Производитель выпускает еще и чай под брендами Greenfield, Tess, "Принцесса Ява", "Жемчужина Нила", а также кофе "Жокей" и Jardin.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, что некоторые виды чая имеют различные полезные свойства, однако не всем можно употреблять данный напиток. По ее словам, в некоторых видах чая присутствуют танины, способные при различной концентрации создавать соединения с железом, которые не усваиваются в пищеварительном тракте.

