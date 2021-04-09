В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании майонеза

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В России обеспечить для потребителей стабильные цены на майонез и соусы помогут меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию", – говорится в сообщении Минсельхоза.
О повышении отпускных цен в среднем на 10% с апреля заявили торговым сетям крупные производители майонеза и соусов.
В качестве причины назывался продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечал, что попытка компенсировать ограничения цен на бутилированное масло за счет майонеза ожидаема, если учитывать популярность этого продукта в стране.
Ранее российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года.
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