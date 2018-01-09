Цена на нефть WTI превысила 63 доллара за баррель впервые с 2014 года

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Мировые цены на нефть растут в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Это следует из данных торгов.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 1,99 процента и достигли 62,96 доллара за баррель. По состоянию на 22:02 мск цена нефти WTI составила 63,15 доллара. Это первое превышение показателя в 63 доллара с декабря 2014 года.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 1,52 процента. Теперь они стоят 68,81 доллара за баррель.
По данным Минфина, за период с декабря по январь средняя цена нефти марки Urals составила 53,03 доллара за баррель, поднявшись на 26,6 процента по сравнению с 2016 годом.
В ноябре 2017 года в Вене члены ОПЕК и крупные мировые производители, не входящие в картель, подписали соглашение, продлевающее заморозку и сокращение добычи нефти до конца 2018 года. Это означало продление договора, подписанного в конце 2016 года. В соглашение государств входит в том числе Россия.
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