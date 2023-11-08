08 ноября, 17:10Экономика
Минэнерго РФ подтвердило планы властей на снятие запрета экспорта бензина АИ-95 и АИ-92
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Российские власти подняли тему возможного снятия запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95, пишет РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова.
"Обсуждаем. И 92, и 95", – подтвердил он.
В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Согласно задумке, отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие страны поможет обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов российский рынок, тем самым сократив цены.
Позже Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями утвердить меры по стабилизации цен на бензин и дизель 2 ноября. Доклады в рамках выполнения поручения президента должны быть предоставлены 10 ноября и 8 декабря.
Стоимость бензина и дизеля снизилась на бирже
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