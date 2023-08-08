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12:25

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Москва 24: представители банков расскажут о преимуществах и особенностях цифрового рубля

Фото: depositphotos/peshkov

9 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная цифровому рублю – третьей форме национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова объявит дату старта пилотного проекта по цифровому рублю.

В пресс-конференции также примут участие:

  • заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик;
  • первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Смотрите прямую трансляцию 9 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

экономикапресс-конференция
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