Контроль над топливом. Эксперты – о госрегулировании цен на бензин

В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин. Его авторы предлагают устанавливать предельную цену на топливо с 2019 года. По их мнению, это позволит защитить потребителей от сильных ценовых колебаний на рынке.

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Портал Москва 24 узнал у экспертов, насколько реализуема подобная инициатива.

По данным Росстата, с января по май цены на бензин выросли в среднем на 7,3%, в то время как уровень инфляции составил 1,6%. Для решения этой проблемы в конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.

По данным Росстата, с января по май цены на бензин выросли в среднем на 7,3%, в то время как уровень инфляции составил 1,6%. Для решения этой проблемы в конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.



В сложившейся ситуации государству лучше скорректировать курс национальной валюты, убежден заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Рублевая цена на нефть выросла более чем в полтора раза. Неизбежно рублевая цена на нефть влияет на цену нефтепродукта. Лучше направить усилия на корректировку курса национальной валюты, которую можно смело укреплять до 55 рублей за доллар. Это снимет массу входящих факторов, которые влючают на повышение цены", – объяснил Фролов в эфире радиостанции "Москва FM".

Руководитель экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Алексей Белогорьев считает противоречивой инициативу депутатов от КПРФ.

"У нас рыночная экономика, цены на нефтепродукты перестали регулировать еще в 1993 году. То есть уже 25 лет ценообразование происходит на основании рыночных механизмов, до сих пор это не вызывало никаких нареканий", - отметил эксперт.

По его словам, рост цен обусловлен теми законопроектами, которые принимает Госдума - в частности, последней инициативой по налоговому маневру в нефтяной отрасли. "Это явно противоречит всему тому, что делалось перед этим", - пояснил Белогорьев.

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"Правительство предложило свой механизм поддерживания цен на внутреннем рынке в виде отрицательных акцизов НПЗ. Этот механизм не обеспечит стабилизацию цен в долгосрочной перспективе. Они в любом случае будут расти под влиянием налогового маневра, здесь не стоит никого обнадеживать: рост цен будет, поскольку вся конструкция налогового и таможенно-тарифного регулирования подталкивает к росту цен", - считает собеседник портала Москва 24.

Аналитик уверен, что "если правительство будет сдерживать свои обещания в отношении акцизов, это станет тем механизмом, который позволит управлять ростом цен, удерживать их в каком-то коридоре". При этом Белогорьев утверждает, что ни правительство, ни администрация президента не поддержат такую инициативу по регулированию цен.

"У нас наоборот сейчас идет дискуссия в отношении дерегулирования цен на газ, поскольку цены на газ - это последний вид топлива, если не считать электроэнеретики и тепла, который у нас регулируется. Нефтяная отрасль всегда была примером для газовой отрасли в том, что дерегулирование, в том числе, ценовое, не настолько опасно для экономики, как это часто говорят. Поэтому я здесь не вижу никаких перспектив, сама инициатива очень странная и сугубо популистская", - считает экономист.

Риск топливного дефицита





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Руководитель исследований управления по ТЭК Аналитического центра при Правительстве РФ Александр Кудрин отмечает, что законопроект не представляется перспективным, поскольку практика регулирования цен довольно часто приводит к тому, что регулирование оказывается не вполне корректным: регуляторы не могут быстро реагировать на изменяющуюся рыночную конъюнктуру.



Александр Курдин Руководитель исследований управления по ТЭК Аналитического центра при Правительстве РФ "Регулирование может привести к тому, что цены не смогут вовремя адаптироваться к объективным изменениям на рынке, и вследствие этого на рынке может возникнуть дефицит топлива, если окажется, что регулируемая цена недостаточно привлекательна или экономически не обоснована для производителей"

В итоге, по словам эксперта, это может привести к еще большему усугублению регулирования, если принуждать производителей, чтобы они поставляли некоторое количество топлива в обязательном порядке по регулируемым ценам.

По его мнению, необходимо отслеживать цены с помощью антимонопольного регулятора. На данный момент ФАС, по словам эксперта, в этот процесс активно вовлечена, она оценивает экономическую обоснованность тех цен, которые выставляют компании, оказывающие серьезное воздействие на рынок и занимающие на нем доминирующее положение.

"Мне кажется, что действующих инструментов антимонопольного контроля вполне достаточно для того, чтобы обеспечить экономически обоснованную цену, не прибегая к директивному регулированию", - подытожил эксперт.

Евгения Маркова