Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 89 рублей, увеличив рост до 1,25%. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 15:03 по московскому времени курс европейской валюты поднялся до 89,185 рубля. В последний раз евро показывал такое значение 3 июня.

Однако к 15:17 по московскому времени евро упал до 89,02 рубля, замедлив рост.

Ранее курс доллара на Мосбирже ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии и достиг отметки 75,025 рубля. В последний раз курс доллара поднимался выше 75 рублей 4 мая 2021 года.

