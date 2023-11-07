Кабмин внес в ГД поправки о возврате с октября выплат по демпферу нефтяникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, по которым с октября вернется прежний расчет выплат по демпферу нефтяным компаниям. Данные поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта, сообщает ТАСС.

С сентября в стране действовала корректировка демпфера, которая уменьшила выплаты на 50%, однако в конце месяца коэффициент повысили. Согласно поправкам, предполагается использование коэффициента 1 вместо 0,5.

До этого стало известно, что Минфин РФ получил от Минэнерго предложения по компенсации выделенных бюджетом средств на корректировку топливного демпфера и планирует внести в Госдуму поправки в Налоговый кодекс в ноябре.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 октября коэффициент топливного демпфера повышается с 0,5 до 1,0. Это, как ожидается, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен на топливо и обеспечить насыщение им внутреннего рынка.

Между тем с конца сентября по аналогичным соображениям в РФ действует временный запрет на экспорт нефтепродуктов.

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