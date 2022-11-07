Экономист оценил переход с гривны на рубль в Запорожье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переход с гривны на рубль не займет много времени, ведь в России уже отработаны такого рода действия, например во время деноминации. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.

По его словам, в этом вопросе существует сложность только в области "перевода" цен в магазинах, где товары реализовывали за гривны.

"Вопрос в том, будут ли это цены, которые распространены на территории всей России до присоединения, или это будут какие-то местные цены, но по какому-то курсу пересчитанные в рублевый эквивалент", – отметил Беляев.

Эксперт поделился, что после перерасчета в рубли местные цены сначала не будут устоявшимися, где-то будет дешевле или дороже. Но, подчеркнул он, это достаточно легко исправить в будущем. Кроме того, Беляев напомнил, что безналичные средства быстро переводятся в виртуальном формате.

По мнению эксперта, главный вопрос остается в курсе, по которому деньги будут пересчитываться. Последнюю зарплату будут выплачивать уже новыми купюрами.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года российский рубль станет единственной денежной единицей, используемой в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Уточняется, что Банк России получит компетенции по установлению особенностей деятельности банков и других финансовых учреждений в новых субъектах РФ.

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