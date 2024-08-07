Глава Минфина рассказал Путину о впечатлениях от поездки в Крым на мотоцикле

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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своих впечатлениях после поездки в отпуск в Крым на мотоцикле.

Силуанов напомнил, что ежегодно проверяет на себе изменения в туристической и автодорожной отраслях, поэтому и в этот раз посетил российский регион.

"Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается", – отметил он на совещании президента РФ с членами правительства.

Министр финансов уточнил, что улучшения от Краснодара до Крымского моста видны с каждым годом. Так, становится меньше узких мест и пробок, в Тавриде появились новые заправки, а на участке от Севастополя до Симферополя – дорожные развязки.

"Мне кажется, отдыхать с использованием автотранспорта у нас становится комфортнее каждый год", – поделился он.

Ранее на этом же совещании сообщалось, что цены на российский отдых в 2024 году выросли на 14% по сравнению с 2023 годом. Это случилось из-за увеличения спроса. Так, за текущий год россияне совершили около 39 миллионов поездок.

