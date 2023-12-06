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Курс юаня превысил 13 рублей впервые с 23 октября, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 12:18 по московскому времени китайская валюта увеличилась на 0,97%, до 13,003 рубля. К 12:23 юань ускорил рост и остановился на уровне 13,02 рубля, прибавив 1,11%.

В это же время евро прибавил 0,73%, поднявшись до 100,71 рубля, а доллар – на 1,07%, до 93,26 рубля.

Утром 6 декабря рубль показал послабление к иностранным валютам. Так, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 3 ноября. Параллельно этому юань вырос на 0,73%, до 12,972 рубля.

Днем ранее была похожая ситуация с национальной валютой. Евро впервые с 26 октября поднялся до 100 рублей, а доллар – выше 92 рублей впервые с 13 ноября.

Экономист Владислав Гинько назвал снижение курса рубля по отношению к доллару временным явлением. Он уточнил, что подобное связано с "предновогодней суетой" и увеличением импорта различных товаров.

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