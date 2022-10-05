Новак заявил о готовности РФ поставлять газ по неповрежденной ветке "Северного потока – 2"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия готова осуществлять поставки газа по неповрежденной ветке "Северного потока – 2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

"Да, конечно, возможна", – заявил Новак.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Во вторник, 4 октября, швейцарская компания Nord Stream AG заявила о невозможности пhовести проверку поврежденных участков из-за отсутствия разрешений со стороны датских властей.

В компании уточнили, что запрос на обследование участков был отправлен. Однако его рассмотрение может занять более 20 рабочих дней.



Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию "Северного потока"

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