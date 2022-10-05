Эксперт рассказал, что цены на зерновые в РФ упали ниже себестоимости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за западных санкций и большого урожая цены на зерновые культуры упали в России ниже себестоимости. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исполнительного директора Московского крестьянского союза Николая Ефремова.

"<…> Экспорт практически на нуле, в этом большая проблема, колхозники плачут", – объяснил Ефремов.

По его словам, в этом году много урожая в стране собрали благодаря благоприятным погодным условиям.

"Просто лето было теплым. Сельское хозяйство зависит от погоды на 99% и лишь на 1% – от удобрений и всего остального", – поделился эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил, что урожай зерна в текущем году будет рекордным, он может составить 150 миллионов тонн. Президент РФ сказал об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ. Путин подчеркнул, что это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин обратился в письме к главе государства с просьбой запретить компаниям из недружественных стран приобретать зерно и семена масличных культур в РФ для дальнейшего экспорта. По его мнению, важно оставить возможность продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board.

Путин заявил, что РФ гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции

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