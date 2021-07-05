Москва 24: как санкции изменили предпочтения россиян

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6 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол на тему "Хамон и пармезан по-русски: как санкции изменили предпочтения россиян".

Как жители России относятся к импортным и отечественным продуктам, как развивается экономика страны, расскажут:



директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин;

учредитель и президент агропродовольственного фонда "СВОЁ" Андрей Даниленко;

председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев;

директор по коммерческим закупкам розничной сети Екатерина Лобанова (онлайн);

директор центра развития потребительского рынка "Сколково" Илья Ломакин-Румянцев (онлайн);

директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.

Смотрите трансляцию 6 июля в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.