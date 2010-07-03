Банка "Иваново" лишили лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, банк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кредитная организация представляла недостоверную информацию по операциям, занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей.
Более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования были привлеченные денежные средства населения.
В течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку меры воздействия, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств граждан.
В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Информация о нарушениях будут передана в правоохранительные органы.
Выплаты страховых возмещений вкладчикам банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет не позднее 19 апреля. Банки-агенты для проведения выплат будут отобраны до 11 апреля.
Банк "Иваново" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ.
Ранее Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страхового акционерного общества "Кристалл". Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
Согласно сайту страховой компании, офис банка находится в Москве. Представительство компании есть в Краснодаре.
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