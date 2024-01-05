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Славяновскую и Смирновскую минеральную воду из Железноводска планируют поставлять в Китай, сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин в своем телеграм-канале.

По его словам, представители Китая заинтересовались такой возможностью, и уже ведутся переговоры с заводом по розливу минеральной воды.

Мэр Железноводска добавил, что сейчас обсуждается вопрос о сроках поставок и других деталях сделки. Конкретных планов по объему поставок нет, при этом Бакулин выразил уверенность, что это будет началом большого сотрудничества.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России и Китая в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры.

Также правительству РФ поручено утвердить устав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимую помощь в работе этого комитета.