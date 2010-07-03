Электронную систему tax free начнут тестировать с 1 октября

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Электронная система tax free будет вводиться поэтапно. Апробация проекта начнется с 1 октября, сообщила Федеральная таможенная служба, передает ТАСС.
"С 1 октября 2019 года в аэропортах Московского авиаузла пройдет апробация проекта. Ввод в эксплуатацию и отладка системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, операторами tax free, ФТС России и ФНС России запланирована на 2020 год. Проект охватит всю территорию России без ограничений", – сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Владимира Булавина.
Турист будет приобретать товар в магазине, ему будет выдаваться чек tax free со штрих-кодом. Информация о чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных органов. Вылетая из России при прохождении таможенного контроля турист будет предъявлять товар и чек tax free таможеннику. Дальше будет сканироваться штрих-код, проставляться отметка от убытии товара с территории ЕАЭС в электронном виде. Информация в электронном виде будет направляться оператору tax free и в ФНС.
По данным Федеральной таможенной службы, с начала проекта по запуску tax free (с 17 апреля 2018 года) таможенные органы оформили более 74 тысяч чеков tax free (в 2018 году – более 42 тысяч, в 2019 – более 32 тысяч).
Стоимость товаров в оформленных в 2019 году чеках превысила в сумме 1,8 миллиарда рублей. Чаще всего возврат денежных средств оформляли туристы из Китая (70% случаев). За год Россия вернула иностранным туристам 1,3 миллиарда рублей НДС по tax free.
Отмечается, что востребованными стали одежда, обувь, кожгалантерея, косметика, наручные часы, ювелирные украшения, икра осетровых рыб, мобильные телефоны.
Tax free могут распространить по всей России
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