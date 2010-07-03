Названы регионы, где хуже всего платят по кредитам

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Рейтинг российских регионов с просроченной задолженностью по кредитам возглавила Республика Ингушетия. А самыми добросовестными плательщиками признали жителей Крыма и Севастополя. Таковы данные Центробанка по итогам 2018 года, сообщает РИА Новости.

По информации ЦБ, в прошлом году портфель кредитов, выданных россиянам, вырос на 22,4%, или на 12,5 триллиона рублей. Это стало самым высоким показателем с 2013 года, уточнили специалисты. Более того, доля просроченной задолженности россиян перед банками снизилась с 7% до 5,1% и составила 760 миллиардов рублей на 1 января 2019 года.

При этом самую высокую долю "просрочки" (от 7,5%) зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Бурятии и Адыгее. В последнюю пятерку также попала Северная Осетия – Алания, тогда как Кабардино-Балкария, наоборот, улучшила свои позиции. Среди жителей Ингушетии доля "просрочки" снизилась заметнее всего – сразу на треть. Тем не менее, у республики по-прежнему самая высокая доля просроченной задолженности (15,9%).

Наиболее ответственными по оплате кредитов оказались Севастополь, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Крым и ЯНАО. При этом Крым, которые ранее занимал вторую строчку, переместился на четвертое место, а Ненецкий и Чукотский автономные округа поднялись на одну строчку вверх. В число регионов с низкой "просрочкой" также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Республика Марий Эл.

По словам экспертов, в этом году темпы роста рынка кредитования населения останутся высокими, в том числе из-за стремительного роста ипотечного кредитования.