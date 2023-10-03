Счетная палата не увидела рисков неисполнения соцобязательств перед россиянами

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Российская Счетная палата не наблюдает рисков неисполнения обязательств государства в отношении поддержки семей с детьми. Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова, пишет ТАСС.

В сентябре Владимир Путин призвал сформировать федеральный бюджет РФ на последующие три года так, чтобы гарантировать гражданам исполнение всех социальных обязательств.

Вместе с этим он подчеркивал необходимость повышать уровень зарплат граждан. По словам Путина, ситуация на рынке труда на данный момент стабильная. Однако, отметил президент, необходимо всегда думать о благосостоянии россиян.

До этого президент указывал, что наращивание темпов и объемов выпуска вооружений для нужд спецоперации не должно идти в ущерб соцобязательствам перед гражданами.

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