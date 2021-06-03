Правительство рассматривает варианты продления льготной ипотеки – Силуанов

13:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство рассматривает варианты продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Однако ее условия будут уточнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Про льготную ипотеку логика такая: мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры. Льготная ипотека была антикризисной мерой, поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки, но параметры этой льготной ипотеки должны быть обсуждены", – приводит его слова РИА Новости.
Силуанов уточнил, что власти страны примут решение по данному вопросу в ближайшее время.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что после 1 июля 2021 года в ряде российских регионов, в том числе и Москве, могут не продлить программу льготной ипотеки. Он пояснил, что на ее фоне, а также на фоне снижения ключевой ставки до 4,25% годовых средняя ипотечная ставка в РФ снизилась до 7,36%. При этом граждане страны нарастили 9,1 триллиона рублей долгов по жилищным кредитам.
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