Цены на топливо на АЗС в Москве стабилизировались

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В Москве стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях с 25 июня по 2 июля была в целом стабильна. Об этом говорится на сайте Московской топливной ассоциации.

В начале июня цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

Средняя цена на бензин к 25 июня составила уже 43 рубля за литр.

Стоимость топлива начала увеличиваться в середине апреля 2018 года. К июню самая бюджетная марка бензина в среднем стоила 43 рубля.

Как сообщалось ранее, в ФАС заявили, что не видят оснований для повышения цен на бензин с 2019 года.