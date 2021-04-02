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Москва 24

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Экономика

13:44

Официальный курс евро вырос до 89,59 рубля

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник курс евро к рублю увеличился до 89,5916 рубля. Об этом говорят данные торгов.

Уточняется, что евро вырос на 63,93 копейки, а доллар – на 26,61 копейки и достиг 76,0734 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 82,1566 рубля.

1 апреля в ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро превысил 90 рублей, увеличившись на 1,3%.

Ранее экономист прокомментировал рост курса евро. Он выразил уверенность, что причиной колебаний стали конъюнктурные факторы. Кроме того, по его словам, это могли быть спекуляции, большие объемы покупки или продажи ценных бумаг, возврат долга или заем.

Эксперт пояснил, что нет причин говорить о тенденции, уточнив, что в настоящее время на рынке происходит корректировка.

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