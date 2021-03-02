Курс евро впервые с 18 февраля опустился ниже 89 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже отметки в 89 рублей впервые с 18 февраля. Данные приводятся на основе торгов на Мосбирже.

Европейская валюта ускорила снижение до 0,7% к закрытию предыдущей сессии. В минимальной точке курс евро достигал 88,685 рубля.

Накануне, 1 марта, финансовые аналитики оценили возможное падение рубля в течение месяца. Специалисты отмечают вероятность положительной динамики, но выделяют некоторые факторы риска.

Так, из-за угрозы санкций и спроса на нефть валютный курс будет колебаться в диапазоне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро.

