Финляндия конфисковала ряд товарных знаков юридических лиц РФ

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Финское Управление по взысканию долгов конфисковало ряд товарных знаков юридических лиц из России. Об этом сообщает Yle.

Как уточнила телерадиокомпания, речь идет о товарных знаках и логотипах компаний АНО "ТВ-Новости", Сбер и "Калашников".

Ранее стало известно, что российский МИД уведомил диппредставителя Финляндии в РФ о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между двумя государствами.

Как уточняли в ведомстве, такое решение обусловлено конфронтационными действиями финской стороны, которая разорвала торгово-экономические и межрегиональных связи с Москвой, прекратила прямые контакты между россиянами и финнами.

Приказ о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству подписал Михаил Мишустин.

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