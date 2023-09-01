В Центробанке оценили инициативы БРИКС по единой платежной инфраструктуре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский Центробанк положительно оценивает проекты БРИКС по созданию единой платежной инфраструктуры содружества. Регулятор готов присоединиться к инициативам, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

"Если бы регуляторы хотя бы нескольких ключевых стран объединились по каким-то ключевым платформам, это была бы совершенно другая международная инфраструктура. Но пока проблема менталитета, потому что далеко не все готовы", – заявила она.

Скоробогатова отметила, что российский регулятор как раз готов быть первым в работе проектов создания общей инфраструктуры.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что порядка 5 тысяч человек стали участниками международного форума инноваций БРИКС в столице. Они представляли свыше 30 мировых государств, среди которых были Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия, Южно-Африканская Республика и другие.

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