Экономист объяснил, как нужно снижать ключевую ставку в России

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Смягчение монетарной политики и снижение ключевой ставки должно быть плавным. Об этом рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Экономика не выносит резких рывков <…> здесь нужно именно постепенность и адаптивность этой ставки к меняющейся экономической ситуации", – объяснил он.

По его словам, ставку нужно начинать снижать по одному процентному пункту в месяц, а потом – по половине процента. В итоге начиная с середины 2024 года регулятор может выйти с 16 до 13%, уточнил он.

Как отметил эксперт, Центробанк убежден в зависимости инфляции в стране и размера ключевой ставки. Однако не всегда рост цен зависит от этого, подчеркнул Беляев. В частности, одна из причин – монополии.

"Вчера было достаточно ободряющее сообщение, что наконец-то к борьбе с инфляцией подключили антимонопольное ведомство", – напомнил он, указав, что инфляция из-за этого может снизить темпы своего роста.

Как добавил Беляев, именно после стабилизации показателей инфляции ЦБ и начнет снижать ключевую ставку. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, произойти это может уже во второй половине 2024 года. Аналогичного мнения придерживается и глава Сбербанка Герман Греф.



Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ЦБ перейти к снижению ключевой ставки, так как принятые ранее меры уже дали свой результат.

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