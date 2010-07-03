"Искусство ради экологии": как обменять бытовые отходы на билеты в кино и театр

Фото: пресс-служба МАММ

Вторая акция "Искусство ради экологии" пройдет в столице по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. С 31 августа по 24 сентября москвичи смогут посетить лучшие культурные мероприятия, театры, музеи, лектории и экоцентры города в обмен на макулатуру, стекло, пластик или алюминий.

Идея вторичной переработки набирает популярность среди современных москвичей. Согласно недавним опросам, сортировать отходы дома готова треть горожан. И делать это стало гораздо проще – система раздельного сбора активно развивается, ее полноценная работа станет возможной при постоянном участии всех москвичей. В связи с этим важно поддерживать развитие инфраструктуры, привлекать к раздельному сбору новых участников.

Ежегодная акция "Искусство ради экологии" нацелена на информирование населения о правильной селекции отходов, на поощрение активных горожан, которые заботятся о городской экологии. "В ходе акции мы показываем москвичам, что бытовые отходы – это прежде всего ресурсы, которые можно разумно использовать", – отмечает руководитель департамента Антон Кульбачевский. Москва стала примером для других регионов России: в этом году аналогичные акции планируются в Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске, Симферополе, Ялте и Керчи.

В прошлом году акция "Искусство ради экологии" объединила 4,5 тысячи участников и 50 культурных площадок Москвы. Вместе они сдали на переработку 10 тонн бытовых отходов. Более половины участников разделяли бытовые отходы впервые. В 2018-м партнерами проекта стали концертное агентство "Мельница", концертное агентство SAV Entertainment, Artplay, "Москвариум", Театр "Содружество актеров Таганки", ЦДК, ММОМА, Музей Москвы и другие площадки.

С 31 августа к участию в московской акции планируется привлечь до семи тысяч человек – именно столько экобилетов будет доступно в ходе мероприятия. Для получения заветного билета необходимо сдать предварительно отсортированные макулатуру, стекло, пластик или металл в один из пунктов акции. Участники узнают о правилах сортировки бытовых отходов от промоутеров, а также получат экобилет с уникальным промокодом. Для посещения одного из 50 культурных событий столицы нужно лишь активировать промокод на официальном сайте до окончания акции. Билеты на выбранное мероприятие придут на электронную почту участника.

Фото: предоставлено пресс-службой

К акции присоединяется все больше культурных площадок столицы. Новыми партнерами в этом году стали Государственный Кремлевский дворец, выставочное пространство "Люмьер Холл", сеть кинотеатров "Москино", государственный концертный зал "Москонцерт", драматический театр "Событие", выставка "Робостанция" на ВДНХ, Crocus City Hall, ВТБ Арена, Московский театр Оперетты, Измайловский кремль, ГЦКЗ "Россия", ЦДК, МАММ, МОММА, Московская консерватория и другие.

По экобилету можно будет даже отправиться на концерт Eros Ramazzotti, Анжелики Варум и Леонида Агутина, групп "Звери", "Мельница", "Сурганова и Оркестр", "Пикник", "Наутилус", "Любэ" и многих других популярных исполнителей. Впервые в программу включены классические балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Жизель", которые пройдут в КЗ "Москонцерт", а также киноконцерты компании Disney "Фантазия", "Красавица и Чудовище" и "Русалочка".

Подробную информацию о механике акции и список пунктов приема РСО можно найти на сайте проекта.

Специально для акции оператор по обращению с отходами предоставит десять павильонов для раздельного сбора, а также обеспечит ежедневный вывоз сдаваемых участниками фракций на сортировочную станцию. После дополнительного отбора годные к переработке фракции будут переданы партнерам компании – там потенциальное вторсырье пройдет финальную переработку и получит вторую жизнь.