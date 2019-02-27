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12:53

В "Аптекарском огороде" расцвели первые подснежники

экология

12:53

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Фото: instagram.com/hortus_ru

Сотрудники "Аптекарского огорода" заметили первые в 2019 году подснежники в Теневом саду возле главного входа. Об этом сказано на странице Ботанического сада МГУ в Instagram.

В пресс-службе сада отметили, что предвестников весны пока нет больше нигде в Москве. В прошлом году подснежники появились в саду 21 марта, а в 2017-м – 20 февраля. Абсолютный исторический рекорд принадлежит 2014 году, когда из-за резкого потепления первые цветы расцвели 13 января.

Представители "Аптекарского огорода" напомнили, что в марте 2017 года единственный в стране официальный питомник подснежников "Первоцвет" в Сочи подарил саду свыше 1,5 тысячи подснежников, спасенных из-под бульдозера.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм призвал посетителей начать фотоохоту на первоцветы. При этом он назвал подснежники одними из его любимых цветов.

Ранее в саду решили продлить время работы выставки "Репетиция весны" в первые дни марта. 1, 2, 7, 8 и 9 числа экспозиция будет открыта до 01:00.

экология

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